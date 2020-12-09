شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يحافظ على ارتفاعه بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مال تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11035 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2265 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13255 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4255 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2135 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3102 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1078 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العامة للصوامع والتخزين، اميرالد للاستثمار العقاري، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مجموعة عامر القابضة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

كما أعلنت عن تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية دايس للملابس الجاهزة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 208.1 ألف سهم، 38.4 ألف سهم، 87 ألف سهم، 212.4 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 5024 سهم، 2000 سهم، 3000 سهم، 7111 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 500 ألف سهم.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ 4 صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات الكابلات الكهربائية المصرية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، لعدد 90.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 207.5 مليون جنيه للأولى، 39.8 مليون سهم بقيمة 425.3 مليون جنيه للثانية، 12 مليون سهم بقيمة 27.6 مليون جنيه للثالثة، 10.4 مليون سهم بقيمة 44.1 مليون جنيه للرابعة.

وفي سياق آخر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على إبرام عقد تأجير تمويلي من خلال شركة بلتون للتأجير التمويلي إحدى شركات شركة بلتون المالية القابضة، وشركة أخرى تعمل في مجال التأجير التمويلي بنظام البيع وإعادة الإيجار للدور السادس والعشرون من البرج الجنوبي بأبراج النايل سيتي المملوك للشركة والذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من أصولها الثابتة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن شركة بلتون للتأجير التمويلي تقوم بتمويل الشركة بحد أقصى 100 مليون جنيه يتم سدادهم خلال 7 سنوات على 28 قسطاً ربع سنوي، بالإضافة إلى سداد دفعة أخيرة للمتبقي من المبلغ المستحق، ويبدأ السداد بعد السنة الأولى، ويتم إعادة بيع الأصل إلى الشركة بعد سداد أقساط التمويل مقابل جنيه، ووافقت الجمعية العامة العادية لأوراسكوم على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة بإبرام عقد من عقود المعاوضة عن طريق إبرام عقد التأجير التمويلي.

ووافق المساهمون على الترخيص لرئيس المجلس بإبرام عقد المعاوضة عن طريق إبرام عقد إيجار مكتب كمقر بين أوراسكوم القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، تقوم بموجبة بتأجير وحدتين إلى أوراسكوم المالية مقابل 2000 دولار أمريكي شهرياً لاستخدامهم كمقر للشركة لمدة سنة.