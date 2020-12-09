شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يجمع 3 مليارات دولار من سندات على 3 شرائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء أن المغرب جمع ثلاثة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح فيما يسعى لتعزيز مالية الدولة التي تضررت من جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة واطلعت عليها رويترز أن الحكومة باعت سندات لآجال سبعة و12 و30 عاما وجمعت 750 مليون دولار ومليار دولار و1.25 مليار دولار من كل شريحة على التوالي.

وأدار الطرح باركليز وبي.إن.بي باريبا وجيه.بي مورجان وناتكسيس وتحمل الشرائح عائدا 2.375 بالمئة وثلاثة وأربعة بالمئة.

ولم يتسن الاتصال بوزارة المالية المغربية للتعقيب.

أضرت الجائحة بصادرات المغرب والطلب فيه ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى سبعة بالمئة في العام الجاري.

وقال الصندوق إن العجز الحكومي سوف يتسع إلى 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.1 بالمئة في العام الماضي.

وتأتي سندات المغرب بعد مجموعة إصدارات لحكومات في الشرق الأوسط لجمع تمويل بمستويات قياسية من مستثمرين أجانب هذا العام لاحتواء العجز المتزايد. وقد اجتذبت الإصدارات المستثمرين الباحثين عن عائد مع انخفاض أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي إن من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي للمغرب إلى 76.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 65 بالمئة في 2019.

وفي الأسبوع الماضي، أقر البنك الدولي قرضا بقيمة 400 مليون دولار لدعم إصلاحات يقوم بها المغرب لتعزيز شبكة الأمان للأسر الأشد فقرا.