شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع بفضل التفاؤل حيال لقاحات فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ،بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،تفاؤلا بالتطورات الإيجابية حول اللقاحات المضادة بفيروس كورونا ،والتي بدأ استخدامها بالفعل فى المملكة المتحدة البريطانية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2147$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2100 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2099$.

فقد اليورو بالأمس قرابة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عامين ونصف عند 1.2177$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنحو 0.3% ، ليستأنف خسائره بعد يومين من الارتداد من أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 90.47 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل تراجع مستويات طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ،تفاؤلا بالتطورات الإيجابية حول لقاحات فيروس كورونا ، وقرب إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

بدأت المملكة المتحدة البريطانية رسميا يوم الثلاثاء أول حملة تطعيم ضد فيروس كورونا ، بعدما منحت السلطات الصحية ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح المطور من شركتي فايزر و بيونتيك ، وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بتلقيح 100 مليون أمريكي بعد توليه منصبه رسميا فى كانون الثاني /يناير المقبل.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية يوم الأربعاء أن اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المطور من شركة " سينو فارم " أظهر فعالية بنسبة 86% خلال المرحلة الثالثة من التجارب البشرية.

ويتابع المستثمرين عن كثب المحادثات فى الولايات المتحدة حول برنامج الإغاثة من فيروس كورونا ، واقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب حزمة تحفيز مؤقتة بقيمة 916 مليار دولار يوم الثلاثاء بعد أن رفض الديمقراطيون فى الكونغرس تمويلا أقل حجما.