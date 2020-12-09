شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليهاجم المقاومة المحورية 1.3440 ويحاول العودة إلى القناة اللحظية الصاعدة من جديد، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، والذي تمتد أهدافه التالية إلى 1.3630، بينما التماسك دون 1.3440 سيضغط على السعر للانخفاض والتوجه نحو مناطق 1.3190 ثم 1.3110 كأهداف سلبية رئيسية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3280 والمقاومة 1.3500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط