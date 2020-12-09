شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية هذا الصباح ليقترب من اختبار مستوى 1.2150، وكما أشرنا في تقريرنا السابق، يحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يمتد إلى 1.2300.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.2040 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2040 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد