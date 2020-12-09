شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. الطماطم بـ 2.5-6.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 9-12-2020 استقرارا فى سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الطماطم سجلت الكيلو 2.5-6.5 جنيه، وتراوحت أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، والبسلة سجلت 7-10 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الخيار البلدى تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار البطاطس 1.5-3 جنيهات للكيلو، والكوسة 1.5- 4 جنيها للكيلو.

وتابع النجيب، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، والبطاطا 1.5- 2 جنيه للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، أن كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.