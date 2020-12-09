شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان تبيع 6 مليارات سيجارة خلال شهر واحد لأول مرة فى تاريخ الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيان الشركة الشرقية - ايسترن كومباني، وهي المنتج الوحيد للسجائر في مصر، عن شرب المصريين أكثر من 6 مليارات سيجارة خلال شهر نوفمبر وحده، وهو أعلى حاجز مبيعات تحققه الشركة من قبل في شهر واحد.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن معدلات الإنتاج والمبيعات بالشركة عادت لمعدلاتها الطبيعية لما قبل ظهور جائحة كورونا، وهذه النتائج جاءت بعد تحقيق معدلات عالية في الربع الأول المنتهي في 30 سبتمبر لعام 2020، من حيث تحقيق ارتفاع في الإيرادات بمقدار 6.5%، وتحقيق ارتفاع في صافي الربح بمقدار 10% مقارنة بالربع المثيل العام السابق.