شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تنضم إلى موجة ارتفاع عالمية والأنظار على محادثات بريكست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء أعلى مستوياتها منذ فبراير، لتنضم إلى موجة ارتفاع في أسواق الأسهم العالمية بفضل تفاؤل إزاء إحراز تقدم في لقاحات مضادة لكوفيد-19 وحزمة تحفيز أمريكية، بينما تتحول جميع الأنظار صوب محادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة لكل منهما. وعالميا، بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية مرتفعة أمس، واقتفت الأسهم الآسيوية أثرهما. وبعد أن أصبحت بريطانيا أمس الثلاثاء أول دولة غربية تبدأ تحصين مواطنيها بلقاح فايزر/بيونتك المضاد لكوفيد-19، أعلنت فايزر وجونسون آند جونسون عن إحراز المزيد من التقدم في التجارب والموافقات التنظيمية على الترتيب.

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