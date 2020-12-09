زيادة أقل من المتوقع لصادرات ألمانيا فى أكتوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت الصادرات الألمانية بأقل من المتوقع في أكتوبر لكن التجارة الخارجية ظلت توفر دفعة لأكبر اقتصاد أوروبي في مستهل الربع الأخير من العام في الوقت الذي يواجه فيه صعوبات لتجنب الانزلاق نحو الانكماش.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الأربعاء إن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.8 بالمئة على أساس شهري بعد زيادة 2.3 في سبتمبر. وارتفعت الواردات 0.3 بالمئة بعد تعديل بالرفع في بيانات الشهر السابق إلى زيادة بنسبة 0.2 بالمئة.

واتسع الفائض التجاري إلى 18.2 مليار يورو (22.07 مليار دولار).

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة الصادرات 1.2 بالمئة والواردات واحدا بالمئة. وكان من المتوقع أن يبلغ الفائض التجاري 18 مليار يورو.

ونما الاقتصاد الألماني 8.5 بالمئة على أساس فصلي بين يوليو وسبتمبر بعد تراجعه 9.8 بالمئة في الربع الثاني بفعل الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.