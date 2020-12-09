شكرا لقرائتكم خبر عن الدانوب التابعة لـ "بن داود" تبدأ خطة عمل لافتتاح أول فروعها خارج المملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بن داود القابضة، عن بدء شركة الدانوب للمواد الغذائیة والكمالیات، شركة تابعة ومملوكة بنسبة 99%، في خطة عمل لافتتاح أول فرع للدانوب خارج حدود المملكة، وذلك في مملكة البحرین.

وأفادت بن داود، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بقيام الدانوب بالدخول في عقد إیجار للموقع المختار للهايبرماركت مع إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، للبدء في العمل على إفتتاح فرعھا الواقع في مشروع لیوان بمنطقة الھملة بالمحافظة الشمالیة في مملكة البحرین.

وبحسب البيان، تبلغ تكلفة المشروع ما يقارب 30 مليون ريال، علماً بأن إجمالي المساحة المتعاقد علیھا لفرع الدانوب في مشروع لیوان 5305 متر مربع.

وتتوقع الشركة بدء الفرع في التشغیل التجاري في الربع الأخیر من العام 2021. ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة عند البدء في التشغيل التجاري.

ومن المُقرر أن يتم إفتتاح الفرع بعد أخذ الموافقات اللازمة من السلطات المختصة في مملكة البحرين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 78.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 124.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى أن نتائج الربع الثالث من عام 2019 تضمنت الإيرادات الموسمية من الحج وعلى النقيض تأثيرت الإيرادات الموسمية لهذا العام بسبب إغلاق الفروع الرئيسية بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة على إثر القرار الصادر من وزارة الداخلية بإيقاف العمرة و الزيارة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين للحد من إنتشار الجائحة في المملكة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 390.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 295.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.