شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي يغلق قرب ذروة 30 عاما بفضل آمال التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية قرب أعلى مستوى في 30 عاما اليوم الأربعاء إذ عزز بدء حملة التطعيم بلقاح كوفيد-19 في بريطانيا والتقدم البادي نحو حزمة تحفيز أمريكية الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع كما دعمت بيانات محلية خاصة بالآلات المعنويات.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.33 بالمئة إلى 26817.94 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 أبريل 1991. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.17 بالمئة إلى 1779.42 نقطة. وساهمت أسهم مجموعة سوفت بنك بمعظم المكاسب في الجلسة المسائية وقفز سهم الشركة سبعة بالمئة بعد تقرير لبلومبرج نيوز يفيد أن المجموعة تدرس إعادة شراء أسهم لزيادة حصة الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون. وبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك مستويات قياسية الليلة الماضية. وعززت المعنويات أكثر بيانات تظهر أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان سجلت تعافيا قويا في أكتوبر مقارنة بانخفاض في الشهر السابق. وزادت الطلبيات 17.1 بالمئة وهي أكبر زيادة شهرية منذ أضحت البيانات متاحة في 2005 وتجاوزت بكثير توقعات المحللين في استطلاع اجرته رويترز والتي بلغت 2.8 بالمئة. وارتفعت أسهم شركات تصنيع الآلات كوماتسو وإس.إم.سي وفانوك بين 2.27 بالمئة و2.98 بالمئة.

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