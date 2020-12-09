شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم .. 19جنيها للكيلو وكرتونة البيض بـ24.5 جنيه من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8 – 12 – 2020 استقرارا في السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن في المزرعة 19 جنيها للكيلو، وسعر المستهلك يتراوح بين 23--25 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 24.5 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.

كما تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في مختلف المحافظات، كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنهيا لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

كما تقوم الوزارة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بإتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة على بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز، بجانب أيضا اتاحة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم المجمدة واللحم المفروم بسعر الطبق زنه 500 جرام بـ 32.5 جنيها وطرح البط المسكوفى بـ 38.5 جنيه للكيلو والسمان بسعر 29.5 جنيه لعدد 2 سمانة حجم كبير "جامبو" على البطاقات أيضا، كما تقوم المنافذ بصرف المقررات التموينينة للأفراد المقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد وهو 50 جنيه شهريا .