استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-12-2020 .. ويسجل 15.61جنيه بالبنك الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 9-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع كما كانت أسعاره أمس الثلاثاء.

وهبط الدولار نحو 0.2 % مقابل اليورو إلى 1.2126 دولار ويتجه صوب تسجيل خسارة سنوية بأكثر من 7.5% مقابل العملة الأوروبية الموحدة، وهي الأكبر منذ 2017.

وتراجع الدولار إلى 6.4975 ين في التعاملات الخارجية و6.5229 في التعاملات الداخلية، مما يضع اليوان عند ارتفاع بأكثر من 10% من مستويات متدنية سجلها في مايو، بدعم من انخفاض الدولار ودخول تدفقات منتظمة على الأسهم والسندات الصينية.

واستقر الإسترليني، الذي مُني بخسائر كبيرة في ظل تأزم المفاوضات التجارية، مقابل الدولار المتراجع لكنه يظل في حالة من القلق مع الاقتراب من اجتماع الزعيمين.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الين الياباني عند 104.14 للدولار، لكن جيه.بي مورجان يتوقع أنها مسألة وقت قبل أن يكسر المستوى النفسي الرئيسي عند 100 في ظل إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) على أوضاع نقدية بالغة التيسير.