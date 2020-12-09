شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى.. وتباين باقى العملات اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 9-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليستقر الدولار اليوم عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى 20.84 جنيه للشراء، 21.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.80 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع، وذلك مقارنه بأسعار أمس الثلاثاء، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وعالميا نزل الدولار في آسيا اليوم الأربعاء إذ قوضت مؤشرات على إحراز تقدم في مكافحة جائحة كوفيد-19 الطلب على الأصول الآمنة، بينما يواجه الجنيه الإسترليني حالة ترقب قلقة قبيل اجتماع زعماء يسعون لإنقاذ اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وانخفضت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات المناظرة الرئيسية إذ بدأت بريطانيا حملة تحصين واسعة النطاق من فيروس كورونا وتقترب الولايات المتحدة من تقديم المزيد من التحفيز المالي، ونزل الدولار الأمريكي نحو 0.4% مقابل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطرة وانخفض لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليوان. واستقر الإسترليني فوق مستويات متدنية سجلها في الآونة الأخيرة قبل عشاء مقرر اليوم بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين في بروكسل والذي يُعتبر محاولة أخيرة لإبرام اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.84 جنيه للشراء، 21.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.80 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.84 جنيه للشراء، 21.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.80 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوموثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوموثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومتباين صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.89 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.65 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.