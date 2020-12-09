شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يرتفع ببطء- تحليل - 9-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج ثبات الدعم الأولي المتمركز عند 125.75 لنلاحظ من الرسم المرفق بدء تشكيله لموجات صاعدة بطيئة نظرا لسلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يستمر بالتذبذب دون مستوى 80.

أما في حال تجميع السعر للعزم الإيجابي فإن ذلك سيمكنه من مواصلة الارتفاع ليتجاوز بذلك الحاجز المستقر عند 126.60 ومن ثم لننتظر وصوله نحو مقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 127.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.00 و 127.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد