شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالميل الصاعد– تحليل -9-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بالثبات ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم المستقر عند 3.4600 لنلاحظ تشكيله حاليا لموجة صاعدة وتسجيله لمستوى 3.5250.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من تجاوز مستوى 2.5630 ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية الإضافية والتي تتمركز حول 3.6500 و 3.7900 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.4800 و 3.6500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد