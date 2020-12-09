شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية الآن، تحفّزه الإشارات السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم استمرار التوقعات بالاتجاه الهابط، ويحتاج السعر لكسر مستوى 48.40 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 46.50.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 49.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.50 والمقاومة 49.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط