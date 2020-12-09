شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بسلبية – تحليل - 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بميل هابط ملحوظ ليقترب من اختبار أرضية الدعم المحورية الأولى عند 1850.00، ولا يزال السعر داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك محاولات التخلص من العزم السلبي.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الإجمالي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1900.00 ثم 1928.60، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1850.00 ثم 1838.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1845.00 والمقاومة 1885.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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