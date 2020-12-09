شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ أواخر عام 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط توجه الأنظار إلى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل انطلاق فعليات القمة الأوروبية بحلول نهاية الأسبوع.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 1.2128 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2104، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2129، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.2101.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري والتي قد تظهر اتساع الفائض إلي 18.7 مليار يورو مقابل 17.8 مليار يورو في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لإخبار كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أحد أعضاء البرلمان الأوروبي بأن المفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد قد تستمر حتى الأربعاء.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.30 مليون مقابل نحو 6.44 مليون في أيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على ارتفاع 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر ومقابل ارتفاع 0.4% في أيلول/سبتمبر.