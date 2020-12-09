شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يقر نظام معالجة المنشآت المالية واستراتيجيات لقطاعات حيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، كما أقر نظام معالجة المنشآت المالية المهمة واستراتيجيات سوق العمل وقطاع الطيران، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أن مجلس الوزراء في جلستة الثلاثاء الماضي أقر نظام البنك المركزي السعودي.

وبموجب القرار، سيحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.

كما تضمن النظام حكماً يقضي بحلول البنك المركزي السعودي محل مؤسسة النقد العربي السعودي في كافة حقوقها والتزاماتها.