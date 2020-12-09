شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «جايدي هيلث» يتماسك بعد قفزة 50% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماسكت أسهم شركة «جايدي هيلث» JD Health، ذراع الرعاية الصحية لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني «جايدي دوت كوم» JD.com، في الجلسة الثالثة لتداولها في هونج كونج.

ويتداول السهم بين ارتفاع وهبوط بأقل من 2% بعدما حقق قفزة فاقت 50% عند إغلاق أول جلسة تداول له.

وأصدرت الشركة 381.9 مليون سهم بسعر 70.58 دولار هونج كونجي للسهم يوم الإثنين. وجرى تداول تلك الأسهم بسعر 94.5 دولار هونج كونجي عند فتح السوق وقفز السهم في اليوم الأول للتداول ليصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 123.3 دولار هونج كونج، بزيادة ما يقرب من 75% عن سعر العرض، قبل أن يغلق عند 110 دولار هونج كونجي مرتفعاً حوالي 50%.

وقالت الشركة إن صافي عائدات الاكتتاب العام الأولي بلغت 26.46 مليار دولار هونج كونجي (3.41 مليار دولار).

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