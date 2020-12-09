شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «طاقة» يناقش توزيع أرباح 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يناقش مجلس إدارة شركة «طاقة» يوم الأحد المقبل اعتماد وتوزيع أرباح مرحلية عن 9 أشهر الأولى من السنة المالية 2020 وفقا لسياسة توزيع أرباح معتمدة من قبل الجمعية العمومية.

واقترح مجلس الإدارة سياسة توزيع أرباح تستهدف توزيعات أرباح إجمالية عن العام 2020 قدرها 2.50 فلس للسهم الواحد، وبزيادة سنوية 10% على مدى السنتين التاليتين.

وكان القرار السابق وفقاً للسياسة المقترحة، قال إنه سيتم دفع توزيعات الأرباح لعام 2020 من خلال توزيع أرباح مرحلية قدرها 1.50 فلساً للسهم الواحد تُدفع في أقرب وقت ممكن وتوزيع أرباح نهائية قدرها فلس واحد للسهم الواحد تُدفع بعد عقد الجمعية العمومية السنوية في عام 2021.

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