شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر باحثاً عن اتجاه – تحليل صباحي – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.25% بما يعادل -21.25 نقطة، ليحاول المؤشر من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,065.84، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,458.45 ومستوى المقاومة 8,747.00.