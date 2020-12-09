شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يحاول اختراق مقاومة محورية – تحليل – 08-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 152.70، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -0.46 نقطة ليستقر على سعر 153.68 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 152.70، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 162.88.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه