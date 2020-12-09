شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم لازوردي (4011) في آخر جلساته، وذلك بعدما نجح السهم باكتساب زخماً إيجابياً على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 2.14% بما يعادل 0.44 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.40.