شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -0.08 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.23.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.66 ومستوى المقاومة 13.88.