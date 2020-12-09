شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 12.18، وما يؤكد على صحة هذا الاختراق زيادة أحجام التداول الملحوظة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.97% بما يعادل 0.48 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 12.18، ليستهدف مستوى المقاومة 13.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.92 ومستوى المقاومة 13.50.