شكرا لقرائتكم خبر عن سوليدرتي يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سوليدرتي تكافل (8290) في آخر جلساته، ليستفيد السهم من جديد بدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.44% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.51، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 19.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.51 ومستوى المقاومة 19.84.