شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة "دور وسطاء التأمين فى تنمية السوق" فى ندوة برعاية الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد العام العربى للتأمين ندوته الافتراضية الرابعة تحت عنوان "دور وسطاء التأمين فى تنمية السوق" تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركتى إمكس لوساطة التأمين وميد مارك للوساطة التأمينية، الثلاثاء المقبل الموافق 15 ديسمبر 2020، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وتستعرض الندوة الدور المركزى الذى يلعبه الوسطاء فى تطوير الأسواق، وتنمية الطلب عبر نشر الوعى التأمينى وثقافة إدارة الخطر، بالإضافة إلى مناقشة تطور أنماط توزيع التأمين عبر المصارف والإنترنت، وازدياد الحاجة إلى وسطاء مهنيين بامتياز لكونهم خط المواجهة الأول مع المؤمن له، إضافة إلى إطار قانونى يحمى المستهلك ويساهم فى تنمية السوق.

ومن المقرر أن يحاضر فى الندوة كل من المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وحامد مبروك رئيس مجلس إدارة شركة ويليس تاورز واتسون، بجانب أيمن الحوت الرئيس التنفيذى لشركة مارش لوساطة التأمين بدولة الامارات العربية المتحدة، والدكتور وليد عوف رئيس مجلس ادارة شركة ميد مارك للوساطة التأمينية، بالإضافة إلى ايهاب سمير رئيس مجلس الإدارة لشركة إمكس للوساطة التأمينية، وسيقوم بإدارة المناقشات كل من شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربى للتأمين.