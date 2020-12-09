شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"إلحاق العمالة" يطالب بتسهيل إجراءات إلحاق العمالة بالخارج بعد توقف 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عبد الرحيم المرسى، عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية، بتذليل العقبات التى تواجه شركات الحاق العمالة المصرية، حتى تستطيع إنهاء إجراءات المسافرين للعمل بالخارج، خاصة بعد توقف دام نحو 7 أشهر كاملة.

وقال عبد الرحيم المرسى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه من الصعب الاعتماد على المعامل المركزية لوزارة الصحة بمحافظة القاهرة فقط لإجراء الكشف الطبى، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية لفيروس كورونا المستجد، وهو ما يستدعى من وزارة الصحة فتح فروع للمعامل المركزية للكشف الطبى خارج القاهرة فى المحافظات، لتجنب الأسباب المؤدية الزحام الشديد خشية انتشار الإصابات ولعدم تأخر إنهاء الاجراءات للراغبين فى السفر.

وأضاف عضو شعبة مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة، أن ما أعلنه البنك المركزى بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج فى ثلاثة أشهر يعكس أهمية الدور الذى تؤديه العمالة المصرية بالخارج، وأنهم أصبحوا أهم مورد للعملة الصعبة دون تكلفة على الدولة المصرية.

وذكر البنك المركزى المصرى أمس، أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج حققت ارتفاعاً خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020 بنحو 1.3 مليار دولار، ‏‏‏بمعدل زيادة سنوى 19.6%‏ لتسجل نحو 8 مليار دولار، مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2020 بمعدل سنوى 16%‏ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019.