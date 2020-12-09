شكرا لقرائتكم خبر عن يا رايحين الإسكندرية.. دليلك لأسعار تذاكر الأماكن السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميعنا نذهب إلى الشاطئ عند زيارة محافظة الإسكندرية، ولكن هل فكرت يوما أن تعتبر الإسكندرية مزارا سياحيا؟.. نعرض إليك أهم المزارات السياحية التى يمكن أن تزورها فى مدينة الإسكندرية، بتفاصيل أماكنها وأسعار التذاكر.

يمكنك خلال زيارتك للإسكندرية أن تزور مقابر مصطفى كامل الأثرية، والتى يبلغ تكلفة تذكرتها 10 جنيهات، بينما يدفع الطالب تذكرة تكلفتها 5 جنيهات فقط، فى حين أن الأجنبى يدفع تذكرة ثمنها 40 جنيها، أما الطالب الأجنبى فيدفع تذكرة ثمنها 20 جنيها فقط للتذكرة الواحدة.

لزيارة مقابر الشاطبى ستدفع تذكرة تكلفتها 10 جنيهات، وإذا كنت طالبا ستدفع تذكرة تكلفتها 5 جنيهات فقط، بينما يدفع الأجنبى تذكرة ثمنها 40 جنيها، أما الطالب الأجنبى فيدفع تذكرة ثمنها 20 جنيها فقط للتذكرة الواحدة.

أما إذا كنت تريد زيارة منطقة كوم الشقافة، فكل ما عليك هو أن تدفع تذكرة ثمنها 20 جنيها، بينما يدفع الطالب 5 جنيهات فقط، فى حين يدفع الأجنبى تذكرة ثمنها 80 جنيها، أما الطالب الأجنبى فسيدفع تذكرة ثمنها 40 جنيها فقط.

ولزيارة معلم عمود السوارى السياحى، يجب أن تدفع تذكرة ثمنها 20 جنيها، بينما يدفع الطالب 5 جنيهات فقط، فى حين يدفع الأجنبى تذكرة ثمنها 80 جنيها، أما الطالب الأجنبى فسيدفع تذكرة ثمنها 40 جنيها فقط.

عليك أن تدفع تذكرة ثمنها 10 جنيهات إذا أردت زيارة مقابر الأنفوشى، وإذا كنت طالبا فثمن التذكرة سيصبح 5 جنيهات فقط، بينما سيدفع الأجنبى تذكرة ثمنها 40 جنيها، أما الطالب الأجنبى فيدفع تذكرة ثمنها 20 جنيها فقط للتذكرة الواحدة.

يمكنك خلال تجولك فى الإسكندرية أن تزور أيضا منطقة كوم الدكة، وذلك مقابل تذكرة ثمنها 10 جنيهات، بينما يدفع الطالب 5 جنيهات فقط، فى حين يدفع الأجنبى تذكرة ثمنها 80 جنيها، أما الطالب الأجنبى فسيدفع تذكرة ثمنها 40 جنيها فقط.

أما آثار منطقة مارينا، فتبلغ سعر تذكرتها 10 جنيهات، فى حين أن الطالب سيدفع تذكرة ثمنها 5 جنيهات فقط، أما الأجنبى فسيدفع تذكرة تكلفتها 20 جنيها، فى حين يدفع الطالب الأجنبى تذكرة تكلفتها 10 جنيهات فقط.

يذكر أن خدمة نشر أسعار تذاكر المعالم السياحية المصرية، تأتى فى إطار حرص الخليج 365 على تنشيط السياحة فى جميع محافظات مصر.