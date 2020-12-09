شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الشيخ محمد الدغيم رئيسا لشركة جهينة للصناعات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن قرار مجلس إدارة الشركة بالإجماع، بتعيين الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد الدغيم بمنصب رئيس مجلس الإدارة.

وبحسب بيان شركة جهينة، للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، فأن الشيخ محمد الدغيم تقلد منصب غضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 1983، وهو عضو بمجلس الأعمال المصرى السعودى، وعضو بالغرفة التجارية بمحافظة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية.

وشغل الشيخ محمد الدغيم، العديد من المناصب الإدارية والإشرافية فى عدد من الوزارات الهامة، ومنها وزارتى المالية والنقل.

ويضم مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، بعد التعديل، محمد الدغيم رئيس مجلس إدارة الشركة ممثلا عن شركة PHARON INVISTMENT LIMITED، سيف صفوان ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وكلا من صفوان أحمد ثابت وأحمد أمين محمود الأبين ومريم صفوان أحمد ثابت وهبة صفوان أحمد ثابت وياسر سليمان هشام الملوانى أعضاء مجلس الإدارة.