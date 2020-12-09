شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لحجز 81 وحدة صناعية بالعاشر من رمضان الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أن سحب كراسات الشروط وتقديم المستندات بمقر لحجز 81 وحدة صناعية بالمدينة ممتد حتى يوم الثلاثاء 15/12/2020، لافتا الي ان موعد إجراء القرعة العلنية 29/12/2020، بمقر الجهاز، موضحاً أن الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة تتضمن صناعات (هندسية – كيماوية – بلاستيكية – نسيجية – غذائية - خشبية).

وأضاف أن هناك إقبالاً من الراغبين فى حجز81 وحدة صناعية بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب ، ج)، بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح أنه حتى الآن تم شراء 250 كراسة شروط لحجز 81 وحدة صناعية بمشروع المجمعات الصناعية، وذلك بأنشطة مختلفة بمساحة حوالي (702م2) للوحدة، مؤكدا أنه سيتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية.