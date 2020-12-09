أخبار اقتصاد اليوم.. إحياء النصر للسيارات وإنتاج عربات كهربية لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء، 8 – 12 – 2020، عددا من الأحداث الاقتصادية من بينها كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن 15.7 مليار جنيه قيمة ما تم تنفيذه من طرق وكبارى وأنفاق عام 2017/2018.

وزير المالية: مؤشر المشتريات فى نوفمبر.. يعكس استمرار تعافى الاقتصاد المصرى

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد محمد معيط، وزير المالية، استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد - المحدد بـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر - للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، لافتًا إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

أشار الوزير إلى أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادى قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادى، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمى، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادى والمالى.

الضرائب: عدم إصدار فاتورة المبيعات يعد جريمة من جرائم التهرب المُخلة بالشرف

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

شدد "رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على ضرورة قيام جميع الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات الالتزام بإصدار فاتورة البيع الضريبية حيث أن عدم اصدارها يعتبر جريمة من جرائم التهرب الضريبي، والتهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بكافة أنواعها وكافة الجهات الغير ملتزمةبإصدار فاتورة البيع وسوف تقوم المصلحة خلال الفترة القادمة ببذل كافة الجهود لملاحقة جميع الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع المتهربين عن سداد مستحقات الدولة ، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة وتحويل هوءلاء الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع الي نيابة التهرب الضريبي لمواجهة عقوبة السجن خمس سنوات.

وأكد "رئيس مصلحة الضرائب"، أنه كذلك يجب على جميع الممولين والمكلفين أن يقوموا بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل فى كل من الممول أو المكلف للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 والصادر فى 19 أكتوبر 2020 والمطبق طبقًا لأحكام المادة الثانية منه على أى إجراء يقوم به الممول أو المسجل اعتبارًا من 20 أكتوبر 2020 ، والذي نص في المادة( 37 ) منه على إلتزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقا للضوابط المنصوص عليها بنص ذات المادة، وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه .

بروتوكول تعاون بين الإسكان والاتصالات لتطوير خدمات الميكنة والتحول الرقمى

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الإسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بشأن أعمال تطوير خدمات الميكنة والتحول الرقمى بالصندوق، وقام بالتوقيع كل من: المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، ومى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وصرح الدكتور عاصم الجزار بأن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات، وتشمل تصميم وتطوير المنظومة التكنولوجية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، طبقا لحاجة العمل ومؤشرات الأداء، لتحقيق أهداف التحول الرقمى والميكنة عن طريق تحديث التكنولوجيا المستخدمة إلى تكنولوجيا microservices، وزيادة تأمين البيئة المستضيفة لمنظومة صندوق التمويل العقارى، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير المنظومة من أجهزة ومعدات وخطوط ربط وغيرها.

التخطيط: تنفيذ 37 مشروعاً تنموياً في قطاع البترول بتكلفة 431 مليار جنيه

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصاد قطاع البترول، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن تقرير "حصاد مرحلة البناء" خلال العامين الماضيين (18/2019 – 19/2020).

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إلى الإنتهاء من تنفيذ 37 مشروعاً تنموياً، في قطاع البترول والثروة المعدنية، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 431.3 مليار جنيه، منها 18 مشروعاً في العام المالي (19/2020)، بتكلفة 96.7 مليار جنيه.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية، أوضحت السعيد أن البحيرة تصدرت باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات، بعدد 5 مشروعات بتكلفة 16.4 مليار جنيه، تليها السويس، بعدد 5 مشروعات بتكلفة 7.4 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بعدد مشروعين، بتكلفة 3.9 مليار جنيه، وشمال سيناء، بمشروعين، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وكفر الشيخ بمشروعين، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وأسيوط والقليوبية والدقهلية وبني سويف وبورسعيد والبحر الأحمر ومطروح، بمشروع واحد في كل محافظة، بتكلفة إجمالية 343.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 14 مشروع مشترك بين أكثر من محافظة، بتكلفة كلية استثمارية 57.3 مليار جنيه.

"قطاع الأعمال" تعيد إحياء النصر للسيارات وإنتاج عربات كهربية لأول مرة..فيديو

صورة أرشيفية

في ضوء التوجه العالمي نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية، وفي إطار مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، تم التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان لها أنه قريبًا توقع شركة النصر عقود الشراكة مع شركة "دونج فينج" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة.

هيئة الاستثمار تبحث مع الكوميسا مستقبل التعاون الاستثمارى بين الدول الأفريقية

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هبة سلامة الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، وذلك لبحث مستقبل التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز قدرات هيئات الاستثمار الأفريقية على الترويج للاستثمار وتبادل الخبرات الفنية بينها.

وجاء اللقاء في إطار العمل على زيادة التكامل الاقتصادي بين هيئات الاستثمار الأفريقية وتعزيز معدلات الاستثمار داخل دول القارة.

البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالخارج تقفز 90% فى 7 أشهر

صورة أرشيفية

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية فى الخارج قفزت من 10.2 مليار دولار في أبريل الماضي إلى 19.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن أرصدة البنوك المصرية فى الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى 90%بما يعادل 9 مليارات دولار وذلك بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي ورغم تداعيات فيروس كورونا.

ويرى هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج تعكس حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الإستباقية الجيدة التي إتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية.

15.7 مليار جنيه قيمه ما تم تنفيذه من طرق وكبارى وأنفاق عام 2017/2018

صورة أرشيفية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـــوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الاعمال العام لعام2017 / 2018.

ومن أهم المؤشرات بالنشرة بلغ إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســطة شركات القـطاع العام / الأعمال العام 32.4 مليار جنيه عام 2017/2018 مقـابل27.1 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

وبلــغ أجـمـالي قيـمة الطــرق والكـباري والانـفـاق 15.7مليـــار جـنيـــه عــــام 2017/2018 مقـابـــل 11.9 مليـار جنيـه عــــام2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرهـــــا 31.5٪، كما بـلــغ إجــمـالـي قـيـمـــة مـحـطـات وشـبـكــات الكهربــاء والمـحـولات 445.6 مــليـــون جـنـيــه عـام 2017 /2018 مقابل 243.9 مليون جنيه عـام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 82.6% .

وبلغ إجمالي قيمه محطات وشبكات المجاري 4.2 مليار جنيه عام2017/2018، مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، كما بلغ أجمالي قيمــــة المبــاني التعليميـــة 400.7 مليـــون جنيـــه عام 2017/2018مقابل 378.4 مليون جنيه عام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرهـــا 5.9 ٪.

التمثيل التجارى: 500 مليون دولار صادرات للسودان فى 2019 ومبادرات جديدة لزيادة الصادرات

صورة أرشيفية

قال الوزير مفوض تجاري أحمد زكي مدير إدارة المشرق العربي بجهاز التمثيل التجاري إن هناك مفاوضات حالية على أعلى مستوى مع الجانب السوداني، لحل كافة المعوقات التي تقف أمام الصادرات المصرية الى السودانى حتى تتمكن المنتجات المصرية من الدخول بإعفاء جمركي كامل معربا عن امله فى ان ينتهى السودان من تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها بنهاية النصف الأول من العام المقبل، من أجل انتهاء المهلة التي طلبتها السودان لرفع الحظر عن وارداتها من الـ 43 سلعة المستثناه .

وأوضح أن فترة تطبيق الاستثناء كانت تنتهي في ديسمبر 2019 ولكن نظرا للظروف السياسية التي كانت تعاني منها السودان وتطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية تم طلب مد المهلة لمدة عام او عام ونصف.

وأشار إلى سعى الجهاز لزيادة الصادرات المصرية للسودان خاصة من الصناعات الكيماوية والأسمدة، وذلك عقب انتهاء العقوبات الأمريكية ورفع الحظر الكامل على السودان، وعودة الربط بين البنك المركزي السوداني والبنوك في العالم.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

صورة أرشيفية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار جنيه، ليغلق عند 655.126 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 11019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2268 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3114 نقطة.

تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء فى مصر .. والدولار بـ15.61جنيه

صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-12-2020، أمام الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليرتفع الدولار اليوم لـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فى حين تباين سعر اليورو 18.89 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.86 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، مقارنه بأسعار أمس الاثنين، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.89 جنيه للشراء، 19.04 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.86 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.80 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 20.68 جنيه للشراء، 21.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

وثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.65 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان 48.84 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.