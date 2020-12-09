شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف التجارية يشيد بالإصلاحات الاقتصادية لجذب المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإجراءات التسهيلية التي تقوم بها الدولة للمستثمرين لزيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة، جاء ذلك خلال زيارته للمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ضمن جولته بمحافظة بورسعيد، والتي زار من خلالها مقر المحافظة والغرفة التجارية.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الدور الكبير والمهم الذي تقوم به الحكومة المصرية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل الإجراءات للمستثمرين في المحافظات المختلفة مما يعطي رسالة مهمة وقوية للمستثمرين بالدول المختلفة بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأنها أرض خصبة لجذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والخارجية حاليا ومستقلا.

وقال (العربي)، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة ساهمت كثيرا في دعم الاستثمار في مصر، وهناك فرص استثمارية كبيرة متوفرة بالسوق المصري ستكون إضافة كبيرة للاستثمارات الموجودة حاليا وستزيد من النظرة الإيجابية للمستثمرين للسوق المصري.