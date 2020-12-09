شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا يكلف محمد بخيت رئيسا لشركة أنابيب البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف المهندس محمد ماجد بخيت عبد اللطيف محمد - رئيسًا لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول، وذلك لخروج شاغلها لسن التقاعد القانونى.

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