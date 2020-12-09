شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق للغاية -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 6113 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 6250 نقطة، وفي ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق للغاية لثالث جلسة على التوالي، ويواجه المؤشر حاليا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل المكسور لأعلى، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 6250 ثم 6450 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6050 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,083 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,137 نقطة
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