شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق منخفضاً بفعل إلغاء المزيد من طلبيات الشراء على "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تداولات يوم الثلاثاء بفعل إلغاء المزيد من حجوزات طلبات شراء طائرة "737 ماكس" خلال نوفمبر/تشرين الثاني.



وأعلنت "بوينج" الأمريكية بأن شركات طيران عالمية ألغت طلبيات شراء ما يقرب من 88 طائرة "737 ماكس" في الشهر الماضي.



يأتي ذلك في ظل استمرار توقف طائرات "737 ماكس" عن التحليق منذ مارس/ّرا عام 2019 عندما سقطت طائرة إثيوبية بعد إغلاقها من "أديس أبابا" بعشر دقائق.



وجاء ذلك بعد أقل من ستة أشهر من سقوط طائرة إندونيسية من ذات الطراز المذكور ليسفر الحادثان عن مقتل نحو 346 شخصاً.



وبعد نحو عشرين شهرا من التوقف، تمكنت "بوينج" من الحصول على إذن تحليق طائرات "737 ماكس" مرة أخرى في أعقاب اجتياز الاختبارات اللازمة من جانب السلطات التنظيمية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 0.6% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 263.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 241.7 دولار وأقل سعر عند 234.4 دولار.