شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يحققان مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الثلاثاء متخلصة من الخسائر التي سجلتها في بداية الجلسة، وذلك في ظل التفاؤل بشأن إمكانية إقرار حزمة التحفيز المالي الثانية.



وتلقت "وول ستريت" دعما من بدء دول على رأسها الولايات المتحدة توزيع جرعات من لقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا، وهو لقاح "فايزر".



يأتي ذلك وسط استعداد الولايات المتحدة لتوزيع ملايين الجرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" في وقت لاحق هذا الشهر ربما قبل أعياد الميلاد.



وتستمر المحادثات بين الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض من أجل إقرار حزمة تحفيز مالي ثانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% أو ما يعادل 16 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 45.60 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 45.9 دولار وأقل سعر عند 45.1 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.1% أو ما يعادل خمسة سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 48.84 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 49 دولارا وأقل سعر عند 48.09 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل 104 نقاط) إلى 20173 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30246 نقطة وأقل مستوى عند 29972 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 12582 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12594 نقطة وأقل مستوى عند 12453 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3702 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3708 نقاط وأقل مستوى عند 3678 نقطة.