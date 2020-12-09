شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التحسن في التوقعات بشأن المحاصيل البرازيلية.



وشهدت عدة مناطق في البرازيل تساقطا غزيرا للأمطار الأمر الذي يدعم جودة ووفرة ونمو المحاصيل وبالتالي الضغط على الأسعار.



وذكر أحد التجار السنغافوريين بأن البرازيل شهدت أمطارا غزيرة ما يضغط على أسعار الصويا، وذلك على الرغم من جفاف الطقس في الأرجنتين.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أعلنت أمس في بيان بأن ما يقرب من 2.297 مليون طن من الصويا خضعت للتفتيش الجمركي تمهيداً للتصدير خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات تتراوح بين 1.5 مليون و2.2 مليون طن.



كما أظهرت بيانات الجمارك الصينية بأن بكين استوردت 9.59 مليون طن من الصويا الأمريكية خلال الشهر الماضي من 8.7 مليون طن في أكتوبر/تشرين الأول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.02 نقطة وأقل مستوى عند 90.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.1% إلى 11.45 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 11.60 دولار وأقل سعر عند 11.42 دولار.