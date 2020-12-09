شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض قليلاً رغم تحقيق نمو قوي في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية شهدت نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من التوقعات.



وكشفت بيانات عن نمو القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 5.3% خلال الربع السنوي الثالث بينما أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 5%.



وفي سياق متصل، سجل الحساب الجاري الياباني فائضاً بحوالي 1.98 تريليون ين في الربع الثالث وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي أشارت إلى تسجيل فائض قدره 1.83 تريليون ين.



هذا، وقد أعلنت المملكة المتحدة البدء اليوم في إعطاء جرعات من لقاح "فايزر"، وصرح وزير الصحة البريطاني بأن البدء في منح اللقاح يعد بداية لمحاربة عدو مشترك.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 104.2، وسجل أعلى سعر اليوم عند 104.2 في حين سجل أقل سعر عند 104.1.