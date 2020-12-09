شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يشهد ارتفاع ضخم في السيولة -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 104 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 102 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 108 فلس كمستوى أول ثم 115 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 100 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 102 بينما مستوى المقاومة هو 108 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر عقارات ك (KRE) يشهد ارتفاع ضخم في السيولة -تحليل صباحي- 09-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.