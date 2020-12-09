شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) يسجل أعلى مستوى في ست سنوات -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 792 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في ستة سنوات، متجاوزا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 830 فلس كمستوى أول ثم 950 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 750 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 780 بينما مستوى المقاومة هو 810 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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