شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 56 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 55 فلس، مصحوبا باستمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الوصول لمستوى المقاومة التالي عند 60 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 54 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 54.7 بينما مستوى المقاومة هو 56.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد