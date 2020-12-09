شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 76 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 72 فلس كمستوى أول ثم 65 فلس كمستوى ثان خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 82 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 74.8 بينما مستوى المقاومة هو 77.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط