شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا تأثرا بإغلاق نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات قطاع التجزئة الثلاثاء تباطؤ نمو مبيعات التجزئة البريطانية في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد إغلاق المتاجر غير الأساسية ضمن إجراءات عزل عام في إنجلترا لمدة أربعة أسابيع، لكن المبيعات عبر الإنترنت كانت قادرة على سد معظم الفجوة أكثر مما كانت عليه في فترة إجراءات العزل العام الأولى في مارس/ آذار.

وقال اتحاد شركات التجزئة البريطاني إن إجمالي نمو مبيعات التجزئة على أساس سنوي تباطأ إلى 0.9 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 4.9 بالمئة في أكتوبر /تشرين الأول، وهو أضعف نمو للإنفاق منذ انخفاض 5.9 بالمئة في مايو/ أيار.

وارتفع مقياس للمبيعات، يتضمن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمتاجر التي ظلت مفتوحة، 7.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر مكسب منذ يونيو حزيران.

وقالت هيلين ديكنسون المديرة التنفيذية للاتحاد «تمكنت بعض متاجر التجزئة من تعويض نسبة من فاقد المبيعات من خلال زيادة المبيعات عبر الإنترنت أو الشراء والاستلام من المتاجر، مما ضمن استمرار قدرتهم على خدمة عملائهم».

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 20 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران، والتي غطت معظم فترة إجراءات العزل العام الأولى، لكن بنك إنجلترا المركزي يتوقع انخفاضا أقل بكثير بنسبة اثنين بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 نتيجة لإجراءات العزل العام الأحدث.

(رويترز)