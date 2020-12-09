شكرا لقرائتكم خبر عن اللقاحات تدعم ارتفاع معنويات المستثمرين الألمان في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أن معنويات المستثمرين الألمان ارتفعت في ديسمبر /كانون الأول بفضل توقعات بأن اللقاحات ضد فيروس كورونا ستعزز آفاق الاقتصاد.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية إن مسحه لمعنويات المستثمرين الاقتصادية ارتفع إلى 55.0 نقطة من 39.0 نقطة في الشهر السابق، متجاوزا 45.5 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد في بيان «الإعلان عن التراخيص الوشيكة للقاح يجعل خبراء سوق المال أكثر ثقة بشأن المستقبل».

وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى -66.5 نقطة من -64.3 نقطة في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند -66.0 نقطة. (رويترز)

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