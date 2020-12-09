شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز يتجاوز 3700 نقطة للمرة الأولى في تاريخ وول ستريت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت المؤشرات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الثلاثاء حيث بدأت شركة فايزر في طرح لقاح لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 147 نقطة أو 0.5% إلى 30173 نقطة، بينما تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 0.4% متجاوزاً 3700 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% إلى 12582نقطة.

وكانت المؤشرات الثلاثة فتحت الجلسةعلى هبوط.

وارتفعت أسهم شركة فايزر بأكثر من 3% ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. بالمقابل ارتفعت أسهم بيونتيك التي طورت اللقاح جنبًا إلى جنب مع شركة فايزر بنسبة 1.8%.

(وكالات)

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