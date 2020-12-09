شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أكبر مركز مبرّد لتخزين الإمدادات الطبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت رافد، مؤسسة مشتريات الرعاية الصحية التي تم إطلاقها مؤخراً و موانئ أبوظبي، المحرك الرئيسي للخدمات اللوجستية والنقل والتجارة في المنطقة، والتابعتان ل«القابضة» (ADQ)، عن توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى إطلاق أكبر مركز للتخزين المبرّد وتوزيع الإمدادات الطبية والصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم «موانئ أبوظبي» بموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجية بتوفير أحدث حلول إدارة المستودعات لعمليات «رافد» بصفتها مزوّد الخدمات اللوجستية من الطرف الرابع لشركة رافد، وذلك في مركز التوزيع في مدينة خليفة الصناعية الذي يعد الأكبر والأكثر تطوراً من الناحية التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن هذه الشراكة للأطراف المعنية خدمات سلسة وتكاملاً يغطي مجالات أعمال متعددة، تتيح بالأخص توفير الأدوية والمعدات والمواد الطبية على امتداد سلسلة التوريد المحلية والإقليمية.

وقال راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي ل «رافد»: «تعد هذه الشراكة الاستراتيجية الأولى من نوعها لشركة «رافد»، وتشكل خطوة كبيرة تدعم دورها المحوري في تعزيز خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. تقوم استراتيجيتنا على بناء نموذج أعمال جديد يسهم في تطوير قطاع المشتريات في الدولة ويواكب تطلعاتنا المستقبلية للنمو من خلال تقديم خدمات استثنائية عالية الجودة والكفاءة».

من جانبه قال روبرت ساتون، رئيس القطاع اللوجستي «موانئ أبوظبي»: «يمثل اختيار موانئ أبوظبي لتكون المزود الحصري للخدمات اللوجستية لرافد هو شهادة على قدراتنا وخبراتنا وكفاءتنا في إدارة سلسلة التوريد الشاملة وخدمات القيمة المضافة ذات الصلة بما يدعم قطاع الرعاية الصحية في الدولة».

وتجدر الإشارة إلى أن «موانئ أبوظبي»، أعلنت مؤخراً عن تعزيز قدراتها اللوجستية لتخزين وتوزيع أكثر من 70 مليون جرعة لقاح «كوفيد- 19» وذلك في منشأتها المخصصة للتخزين المبرّد في مدينة خليفة الصناعية والممتدة على مساحة 19000 متر مربع، والحاصلة على ترخيص من دائرة الصحة- أبوظبي.