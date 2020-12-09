شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تخطط لجمع 5 مليارات دولار إضافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط «تيسلا» لجمع 5 مليارات دولار إضافية في ثاني خطوة من نوعها خلال ثلاثة أشهر، مستفيدة من ارتفاع حاد في قيمة أسهمها لهذا العام. وقالت صانعة السيارات الكهربائية في بيان للجنة الأوراق المالية والبورصات، إن الأسهم الإضافية ستباع من وقت لآخر وبأسعار السوق، وأن البنوك ستبيع الأسهم بناءً على توجيهات من «تيسلا».

يُذكر أن الطرح الجديد يمثل أقل من 1% من القيمة الفعلية للشركة والبالغة 598 مليار دولار.

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